Uzavírky ucpaly letní Brno kolonami aut. V sobotu se začalo kopat i na Lužánecké

V uzavírkách v Brně-Židenicích se v sobotu odpoledne ztratil otec s malým dítětem. „Muž strážníkům před třetí hodinou zavolal, že sedí za volantem svého auta v brněnských Židenicích, bloudí mezi uzavírkami a potřebuje se s ročním batoletem dostat do Dětské nemocnice,“ informovali strážníci. Operátor muže požádal, aby na městské policisty počkal v Zábrdovické ulici, do nemocnice ho doprovodila autohlídka.

Vodovod a kanalizaci budou v Lužánecké opravovat rok

Od soboty je navíc nově uzavřená Lužánecká ulice. Řidiči ji budou muset déle než rok objíždět po Lidické, Pionýrské a ulici Drobného.

Opravy se dotknou i napojení ulice Antonína Slavíka a třídy Kapitána Jaroše. „Okolní ulice by měly být dotčeny stavbou jenom co se týče přístupů. Přístup do prostoru ulice Kapitána Jaroše měl být ulicí Jeřábkovou a vjezd ulicí Kudelovou. Stavbu koordinujeme společně s plynárnami. Provedou rekonstrukci plynovodu tak, aby zásah do ulice byl ve stejném časovém úseku,“ řekl vedoucí útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací Jaromír Peška. S uzavírkou Lužánecké nejsou spojená žádná omezení městské hromadné dopravy.

Primárním důvodem prací je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Jde o zástavbu z přelomu 19. a 20. století. „Kanalizace a vodovody jsou v nevyhovujícím stavu. Zlepší se jak odtokové poměry v kanalizaci, tak zásobování pitnou vodou,“ uvedla Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu města Brna.