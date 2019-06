Český Krumlov zavedl poplatky pro turistické autobusy. Všechno má svoji kapacitu, i město, tvrdí místostarosta

Město začne vybírat peníze za vjezd a stání zájezdových autobusů. Ty budou muset turisty vysazovat a nabírat jen na dvou určených stanovištích a v obou případech, při výstupu i při nástupu cestujících, se za tato stání bude platit.

Autobusy smí od soboty zastavit jen na dvou místech, takzvaných bus-stopech. Na nově osazených terminálech tu probíhají poslední kontroly. Bus-stopy jsou na dohled od zámku, právě ten je nejčastějším cílem návštěvníků. U něj ale musí mít vůz předem rezervovaný čas. Rezervace se vyřídí on-line a stojí 625 korun. Řidič má pak 20 minut, aby nechal turisty vystoupit.

Bez rezervace je potíž

Turisté chtějí často v jihočeském městě strávit jen několik hodin. Právě takových návštěv podle radnice v posledních letech rapidně přibývá. „Všechno má svoji kapacitu, autobus, letadlo a i Český Krumlov má svoji kapacitu,“ říká první místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Aby autobus turisty opět po několika hodinách naložil, musí znovu na bus-stop. To je dalších 20 minut a dalších 625 korun. A pokud nemá předem rezervaci, čekají ho potíže. „Je to něco hrozného, v životě jsem to neviděl. Hrozné, osmdesát eur sem, osmdesát eur tam, pokud nemá člověk rezervaci,“ myslí si řidič zájezdového autobusu z Prahy Jiří Šulc. Jeho kolega z Rakouska to vidí jinak. „Když to člověk srovná s Rakouskem nebo Itálií, tak je to relativně výhodné,“ tvrdí.