Bolestmi hlavy a zad trpí už děti ve školce. Může za to špatné držení těla a málo pohybu

Děti by měly mít pohyb nejméně tři hodiny denně

I proto se v Ivani do projektu zapojili. Asi patnáctitisícovou investici do školení učitelek zaplatila místní akční skupina Podbrněnsko. Cvičením se odborníci snaží předcházet třeba bolestem zad nebo hlavy. S těmi se podle lékařů čím dál častěji setkávají už i předškoláci.

„Světová zdravotnická organizace doporučuje pro tuto věkovou skupinu do pěti let, aby se děti hýbaly přinejmenším tři hodiny denně,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. A dodala, že bude ministerstvo usilovat o to, aby se projekt Lokomoce stal metodickým návodem pro co nejvíce školek.