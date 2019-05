Ostrava schválila výrazné omezení hazardu, do tří let mají automaty úplně zmizet

Město se už dohodlo s městskou policií a celní správou na intenzivnější spolupráci při odhalování možných nelegálních heren. „Svolali jsme operativní jednání mezi celní správou, která to má jako státní orgán na starosti, naší městskou policií a zástupci města, abychom udělali smíšené skupiny, které to budou řešit,“ uvedl Štěpánek s tím, že podněty se budou předávat k řešení právě celní správě.

„Teď budou podmínky jednotné pro celé město. Provoz všech přístrojů na celém území Ostravy bude ukončen nejpozději do tří let,“ řekl primátorův náměstek pro finance a rozpočet Martin Štěpánek (ODS). Vyhláška byla připravena na základě podnětů jednotlivých obvodů.

Po zavedení vyhlášky by mělo letos ve městě zůstat 637 automatů. Výnos z jejich provozu by tak měl letos činit 120 milionů korun. Podle Štěpánka by se v budoucnu po výrazném omezení hazardu měly výnosy pohybovat okolo padesáti až šedesáti milionů. Peníze se využívají například na dotace v oblasti kultury, školství, sportu a sociálních věcí.

V Ostravě hráči utratí až miliardu za rok

Podle Národního monitorovacího střediska pochází nejvíc hazardních hráčů právě z velkých měst. U dvou třetin hráčů je hlavní hazardní hrou právě hra na automatech v kamenných hernách. Důvodem je jejich snadná dostupnost a možnost vysokých výher.

V Ostravě v roce 2017 utratili hazardní hráči až jednu miliardu korun. V průměru to měsíčně vychází zhruba na 46 tisíc korun na hráče u jednoho automatu. Zadlužených hráčů v roce 2017 bylo 89 procent a v Ostravě se exekuce týkala více než čtrnácti procent lidí. Podíl závislých v exekuci v celém Česku přitom činil necelých deset procent.