Šetřete vodou, vyzývají Slatinice. Vrtů s léčebnými prameny se ale omezení netýká

Řada obyvatel Slatinic má svou vlastní studnu, jenže někteří jsou bez vody, a to už řadu měsíců. „Když jsem si třeba chtěla napustit do sudu na zalévání zahrádky, tak jsem to musela hlídat, jenom po troškách, ale pak už to vyschlo úplně,“ řekla obyvatelka obce Vlastimila Heckelová.

Lázně se zatím bát nemusí, vrty jsou hluboké

Místní lázně, které se specializují na léčbu kožních problémů, zatím mají vody dost. Vrty s léčebnými prameny jsou totiž dostatečně hluboké, některé i stovky metrů. Vody by bylo údajně dost, i kdyby se mnohonásobně zvýšil počet pacientů, které v lázních léčí.

Vedení zařízení však ze strategických důvodů chystá další vrt, který chce zřídit ještě letos a na současné zásoby vody nechce spoléhat ani vedení obce. Nový vrt by měl v budoucnu nahradit původní, třicet let starý zdroj v obci.

Déšť nepomohl, sucho trvá

V Česku se v uplynulých dnech výrazně ochladilo a přišly také vydatnější srážky. Sucho ale trápí zemědělce dál, protože déšť se projevil jenom na povrchu, naopak stav podzemních vod je stále velmi nízký. V hlubších vrstvách půdy zůstává výrazné až extrémní sucho.

Ve svrchní vrstvě díky dešťům posledních dnů zásoby vody sice přibylo, ve středních a severozápadních Čechách je ale využitelná vodní kapacita půdy naplněna jen z deseti až třiceti procent. Podobné je to na jižní Moravě a na Hané.