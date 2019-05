Most přes dálnici u Přerova je hotový, auta na něj ale nesmí. Problém je úzká silnice u autoservisu

Řidiči, kteří jedou z Olomouce do Přerova nebo v opačném směru, se zatím musejí mostu vyhnout a jet skoro dvoukilometrovou oklikou. Důvodem je příliš úzká silnice mezi zdejším autosalonem a čerpací stanicí, na kterou se z mostu sjíždí. Jedná se zhruba o šedesátimetrový úsek, místo je vyznačeno na mapě.

/*json*/{"map":{"lat":49.47164401531452,"lng":17.429969223840178,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.47055639333644,"lng":17.42752304921862,"type":"1","description":"Úzká část silnice mezi autosalonem a čerpací stanicí, kvůli které řidiči nemohou využívat most přes rozestavěnou dálnici D1"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo Olomoucký kraj o povolení k užívání mostu, zelenou zatím nedostalo. Na úzkou silnici se údajně nevejdou potřebné jízdní pruhy. „Z místního šetření vyplynul požadavek na rozšíření zpevněné plochy vozovky o půl metru, aby bylo možné vyznačit jízdní pruhy v šířce 3,25 metru a odbočovací pruh v šířce tří metrů,“ řekla mluvčí Krajského úřadu v Olomouci Eva Knajblová.

Komunikace před autosalonem byla podle mluvčí společnosti Skanska Terezy Milota Mitošinkové realizovaná dle zadávací dokumentace. Jednalo se o rekonstrukci stávající silnice I/55. Ta byla užší, ale jízdní pruhy ve všech částech nové přeložky musí být stejné. „V současné době se zpracovává technické řešení rozšíření vozovky. Realizaci předpokládáme v měsíci červnu,“ řekla mluvčí.

Někteří jezdí. Zákaz nezákaz

Na most u přerovského Předmostí zatím mohou vjet jenom auta stavbařů. Někteří řidiči si ale cestu zkracují i teď navzdory zákazu. „Pokračuje uzavírka. Žádáme proto řidiče o trpělivost a vyzýváme je, aby neprojížděli stavbou. Je to nebezpečné pro ně i pracovníky zhotovitele,“ upozorňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Samotný úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou by měl být hotový do prosince letošního roku. Stále však chybí poslední úsek dálnice, a to mezi Přerovem a Říkovicemi. Stavbu totiž stále brzdí obstrukce ekologických aktivistů.