Brno vytipovalo 11 míst pro záchytná parkoviště P+R. Chce tak snížit počet aut v centru a zlepšit ovzduší

Nejvíc obtížná pak bude podle projektového manažera Aleše Kellera stavba parkoviště vedle Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Jednak kvůli památkářům a pak také kvůli územnímu plánu, ten současný tady totiž takovou stavbu nepovoluje.

Záchytná parkoviště vznikají i u nádraží v okolních obcích

Pomoci dostat auta z centra Brna by mohla i záchytná parkoviště v okolních obcích na jižní Moravě. Budováním míst ke stání v okolí nádraží chtějí obecní zastupitelé dostat cestující do vlaků a autobusů. Hotovo už je třeba v Hustopečích nebo Židlochovicích, na dalších místech by se mohlo začít stavět příští rok.

Do vlaků se ale zatím cestující příliš nehrnou kvůli výluce na brněnském hlavním nádraží. To by se mělo změnit po jejím skončení a také po elektrifikaci tratě, která slibuje přímou linku z Hustopečí do Brna.