Projekt Zelená Porubě pokračuje. Radnice dá na realizaci návrhů od lidí dva miliony

Návrhy chce radnice v Ostravě-Porubě v letošním roce rozdělit do dvou kategorií: a to na menší projekty do 100 tisíc korun a na větší investice, které budou stát v rozmezí 100 až 700 tisíc. Na první kategorii obvod vyčlení 300 tisíc korun a zbytek půjde na nákladnější projekty.

„Cílem této změny je odděleně podpořit jak drobnější návrhy, jakými může být například lavička nebo nový herní prvek na dětském hřišti, tak rozsáhlejší úpravy veřejného prostoru,“ vysvětluje starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO). Návrhy na úpravy nebo zvelebení míst v Porubě mohou dávat lidé letos už počtvrté.