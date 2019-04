Popálená Natálie bude mít jizvy celý život. Od žhářského útoku ve Vítkově uběhlo deset let

„Útoku ve Vítkově předcházely i jiné žhářské útoky přímo v regionu Slezska a severní Moravy, a to ve Vrbně pod Pradědem nebo Šumperku. Tyto útoky se nepodařilo odhalit, a pokud by se našla nějaká spojitost mezi těmito útoky a útokem ve Vítkově, tak by to bylo zajímavé tou sériovostí.“