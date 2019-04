Nemůžu zapomenout ani odpustit, říká matka popálené Natálie

Natálie byla popálená na osmdesáti procentech těla, když ji vynášeli z domu, ještě hořela. Lékaři z Popáleninového centra ostravské Fakultní nemocnice, kteří pokryli popálená místa metry speciální umělé kůže, udělali vše pro to, aby ji zachránili. I tak ale hovoří o zázraku, že se to povedlo.

I když od žhářského útoku na rodinu ve Vítkově uplynulo pět let, Anna Siváková nedokáže zapomenout. „Ve dne i v noci se mi občas vyjevují okamžiky té noci, oheň, potom nemocnice. Člověk by chtěl zapomenout, ale nemůže,“ říká Siváková, která si získala uznání mnoha lidí za to, jak statečně a citlivě se po tragédii chovala.

Holčička má šest let, je plachá, ale chodí, mluví, jezdí na kole, směje se. A tak v září půjde do první třídy. Kolektiv by pro ni neměl být šok, protože chodila už do školky. Má také dvě starší sestry, které si s ní hrají a pomáhají jí. „Ne, netěším se,“ říká Natálie a schovává se v matčině náručí. „Má se dobře, i když její zdravotní stav je všelijaký. Snažím se, aby jí nic nechybělo,“ říká žena.