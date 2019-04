Policie zřejmě dopadla žháře z Vítkova, zatkla 12 extremistů

Policie potvrzuje: Výslechy se týkají Vítkova

Policie v průběhu dne potvrdila, že se série zatýkání a výslechů k Vítkovu vztahuje. Původně mluvila jen obecně o závažné trestné činnosti. V bytech zadržených také proběhly domovní prohlídky, policisté skupinu sledovali po dobu dvou až tří měsíců. Součastí byly i telefonní odposlechy. Kriminalisté dosud pracovali se třemi možnými motivy útoku: osobními nebo finančními spory, popřípadě rasově motivovaným útokem.

Nad vyslýchanou skupinou mužů sympatizujících s českými extremisty visí podezření, že právě oni 18. dubna do vítkovského domu hodili tři zápalné lahve s benzínem. Při následném požáru byla na osmdesáti procentech těla popálena dvouletá Natálka. Zraněni byli i její rodiče Anna Siváková a Pavel Kudrik. „Už jsme nedoufali, že policie někoho dopadne. Je to skvělý pocit. Zvlášť, když se zlepšil i stav Natálky. Už dýchá sama. To vše špatné, co nás potkalo, se nyní začne v dobré obracet,“ řekl Kudrik.

Vítkovští ve sbírce pro rodinu vybrali 700 000 korun

V době útoku 18. dubna krátce před půlnocí spalo v domě 8 lidí, včetně dětí. Nejhůře popálená Natálka byla v kritickém stavu převezená do ostravské nemocnice. Před několika dny ji lékaři probudili z tříměsíčního umělého spánku.

Krátce po útoku vyhlásilo vedení vítkovské radnice veřejnou sbírku na podporu poškozené rodiny. Na konci května se vybralo víc jak 700 000 korun, za které by si měla rodina pořídit nové bydlení. K tomu ale dosud nedošlo. Prezident Klaus v dubnu také rozhodl o okamžitém přerušení výkonu trestu odnětí svobody otci popálené holčičky. Kudrik byl před časem odsouzen za krádež a poškozování cizí věci a za řízení automobilu bez řidičského oprávnění.

Romský aktivista: Za vším může stát organizovaná skupina

Podle romského aktivisty Kumara Vishwanathana, který rodině z Vítkova pomáhá, se může v případě dubnového útoku jednat o organizovanou skupinu, která měla na svědomí více podobných útoků. „Za posledních šest let jsme zaznamenali několik žhářských útoků, které nebyly objasněny. Jde pravděpodobně o skupinu, která dlouhodobě páchala zrůdnou trestnou činnost. Všem se uleví, když budou spravedlivě potrestáni,“ řekl.

Vítkovská událost je nejvýraznějším útokem na Romy za několik posledních let. V roce 2001 například došlo ve Svitavách k ubodání třicetiletého Roma stoupencem hnutí skinheads. V roce 1998 skupina napadla na Karvinsku jiného Roma skupina skinů. Poté, co jej na silnici přejel policista, následkům zranění podlehl.