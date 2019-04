Oprava silnice u Dolních Věstonic se odkládá. Start prací brzdí výběr stavební firmy

Těsně za Dolními Věstonicemi zastaví řidiče semafor, do Pavlova se tu už rok jezdí kyvadlově. Další možnost je dvoukilometrový úsek objet. Řidiči pak ale musejí ujet čtrnáct kilometrů. „Lepší je si počkat a jezdit alespoň takto kyvadlově, ale už je to strašně dlouho a nic se s tím nedělá,“ popsal Adam Kratochvíl, který silnici po cestě do práce využívá každý den.

Původně měly začít práce na silnici v květnu, vybraná firma totiž odmítla na práci za necelých třináct milionů korun podepsat smlouvu a druhá přihlášená pravděpodobně neuspěje. „Cena, kterou nabídl druhý uchazeč v pořadí, je z mého pohledu neakceptovatelná, je příliš vysoká,“ řekl radní Jihomoravského kraje Petr Hýbler (ANO).