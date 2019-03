Vstup do zámeckého parku v Lednici zůstane zatím zdarma. Budou ale chybět peníze na jeho údržbu

Od května do září měli návštěvníci parku u zámku v Lednici platit třicet korun s tím, že vstupenka by platila pět dní a děti do osmnácti let by měly vstup zdarma. Plán na zpoplatnění vstupu do parku se ale nezamlouval obyvatelům Lednice, kteří ho pravidelně navštěvují. Neuspokojila je ani možnost koupě roční permanentky za symbolickou cenu. „Automaty, ve kterých by si lidé vstupenky kupovali, jsme zatím nekoupili, ale jinak je všechno připravené na spuštění,“ řekla kastelánka zámku v Lednici Ivana Holásková.

Návštěvníci parku jsou často bezohlední

Lednický zámek je nejnavštěvovanější památkou jižní Moravy, loni do něj od ledna do října přišlo téměř čtyři sta tisíc lidí. Velká část návštěvníků ale přímo do zámku nejde a tráví čas pouze procházkou po rozlehlých zahradách a parku. „Často se ale bohužel nechovají ohleduplně, jezdí v parku na kole, i když je to zakázáno, odhazují odpadky a ničí květinovou výsadbu,“ konstatovala kastelánka Ivana Holásková s tím, že ročně zaplatí správa zámku za údržbu parku minimálně čtyři miliony korun.