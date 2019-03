Bude brexit problém? Vysoké školy v Ostravě řeší výměnné pobyty

Z Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava jezdí do Spojeného království maximálně deset studentů ročně. Škola ale situaci kolem brexitu sleduje i s ohledem na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Brexit se podle ní nedotkne už naplánovaných výjezdů. Pokud by země nemohla být součástí programu Erasmus+, a pobyty v Británii by tak nemohly být placeny z rozpočtu tohoto programu, dostaly univerzity souhlas, aby je zaplatily z příspěvku na internacionalizaci od ministerstva školství.

Loni vyslala do Británie Ostravská univerzita osm studentů, předloni šestnáct. Z Británie přijel na univerzitu v posledních šesti letech jediný student. „Výběrová řízení pro výjezdy našich studentů probíhají už v únoru pro následující akademický rok. Cílem tak je, neohrozit realizaci pobytů, pro které už byli studenti vybráni,“ řekla prorektorka Ostravské univerzity Renáta Tomášková.

Vysoká škola má smlouvy s pěti britskými univerzitami, například s University of Strathclyde nebo University of Huddersfield. „Pokud by Velká Británie nebyla jednou ze zemí programu Erasmus+, bude naše škola usilovat o podpis Exchange Agreements, na základě kterých bude podporovat výjezdy studentů i pedagogů z vlastních zdrojů,“ uvedla Vráželová.

I v případě nulové dohody Británie s EU budou podle Vráželové studenti moci na Ostrovy vycestovat na základě uzavřených smluv, nebo jako takzvaní freemoveři, tedy na individuálně dojednané pobyty.