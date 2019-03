Chladicí věže Dukovan s obrazy sopek nebo stezkou v páře. Studenti navrhli, jak zkrášlit elektrárnu

Podobně vysoké hodnocení od poroty má nápad dalších studentek na vytvoření vyhlídkové výškové stezky kolem věží a také na výraznou změnu jejich podoby. „To jsou zrcadla, která odrážejí okolní krajinu, a jde o to, že tím se odhmotní ty obrovské komíny,“ vysvětlila studentka Andrea Marečková.

V soutěži zvítězil návrh Jakuba Prachaře a Václava Eliáše vybudovat kolem elektrárny zážitkovou stezku, na které by byl v hlavní roli mobilní telefon a zobrazování takzvané rozšířené reality, ať už formou her pro mládež nebo naučnou formou pro každého. „Aby to nebylo čistě architektonické nebo umělecké, ale aby z toho lidé měli také nějaký svůj osobní zážitek,“ řekl vítěz soutěže Václav Eliáš.

Realizovat některý z návrhů bude možné nejdříve za dva roky

Záměrem elektrárny je nejenom zlepšit vzhled a zkrášlit například chladicí věže, ale v nejbližší době chtějí rekonstruovat například i autobusové nádraží. „Těch myšlenek je tady hodně a určitě z nich vybereme to nejlepší. Teď nás čekají zhruba dva až tři roky práce, vybrat tu skutečnou, naprojektovat a potom ji realizovat,“ řekl ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Zatím největší šanci na rychlou realizaci má práce Ondřeje Venclíka a Vlasty Kozhevnikové, která obsadila celkově druhé místo. Studenti navrhují vybudovat v areálu elektrárny park s autobusovou čekárnou ve tvaru obří žárovky.