U Budějovic má vyrůst spalovna za dvě miliardy. Aby se vyplatila, musí v ní končit odpad z většiny kraje

Jihočeský kraj očekává, že spalovnu za dvě miliardy, kterou chce spolu s Českými Budějovicemi postavit, budou používat obce z celého kraje. Motivací – ovšem spíše negativní – k tomu bude výrazné zdražení poplatku za skládkování komunálního směsného odpadu. Ministerstvo životního prostředí ostatně výhledově počítá i s jeho úplným zákazem.

Zda nakonec spalovna nepřinese více problémů než užitku, by měla ukázat studie, na základě které se krajský úřad a budějovická radnice definitivně rozhodnou. Podle českobudějovického primátora Jiřího Svobody (ANO) ale jiná představitelná varianta neexistuje. Míní, že by zvýšené poplatky za skládkování „většinu domácností ve městě zruinovaly“ a odvážení odpadu ke spálení do jiného kraje by bylo podobně nákladné.

„Nejefektivnější se proto jeví zpracování a likvidace odpadu v místě, kde se produkuje,“ shrnul Svoboda.