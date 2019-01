Skládky se asi budou rozrůstat i po roce 2024, rychlý konec nechtějí obce

Pod zemí končí v Česku každoročně 2,5 milionu tun komunálního odpadu. Za pět let by to již podle stávajícího znění odpadového zákona měla být nula. Je ale stále pravděpodobnější, že nebude. Česko k ukončení skládkování v roce 2024 nic nenutí, Evropská unie počítá s tím, že se ještě v roce 2035 bude vozit na skládky desetina komunálního odpadu.

V zákoně je sice zakotven konec skládkování v roce 2024 již pět let, podle obcí je ale i tak doba na přípravu příliš krátká.

„Musíme zohlednit reálné možnosti měst a obcí a připravit se na zvýšenou míru třídění, na zajištění recyklace. Posun termínu je pro nás samozřejmě pozitivní,“ uvedl výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Zastánce má případný odklad kromě radnic také v odpadových firmách. Domnívají se, že do roku 2024 stejně již nelze změnu stihnout. „Nebudou tady kapacity jak recyklační, tak na energetické využití. Nezbývalo by nic jiného, než odpady za velmi drahé peníze vozit do zahraničí,“ míní výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Ačkoli ministerstvo životního prostředí nechce možný posun termínu, kdy se přestane skládkovat, komentovat, šéf resortu Richard Brabec (ANO) odklad nedávno připustil. „Chceme dosáhnout shody a dohody s hlavními hráči, což je Svaz měst a obcí, popřípadě další odborné skupiny. Toto je jedna z věcí, které jsou k diskusi,“ řekl před Vánoci.

Posun konce skládkování ale odmítají ekologické organizace. Argument obcí, že by se odpadky s koncem skládkování obcím prodražily, je podle nich lichý. „S koncem skládkování se naopak rozjede recyklační průmysl a suroviny konečně budou mít reálnou hodnotu. Obce na tom naopak velmi dobře vydělají,“ očekává ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.