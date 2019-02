Chovatelka si pořídila lvici bez povolení, o zvířeti rozhodnou veterináři

Iva Lapková Zelinová žije ve srubu uprostřed lesa zhruba deset kilometrů od Jindřichova Hradce. Velké kočkovité šelmy tady chová už téměř deset let. „Je mi třiašedesát a řeknu vám, že to byl šedesát let můj sen,“ říká chovatelka.

Na pumy a rysy má povolení, lvici Ajšu si ale pořídila bez souhlasu veterinářů. „Kdyby postupovala podle legislativy, jak se má, tak v prvé řadě požádá o schválení chovu a chovatelského zařízení, pak teprve si pořídí zvířata. U ní to bylo naopak,“ uvedl ředitel veterinární správy Jihočeského kraje František Kouba.

Původně žila lvice s majitelkou přímo ve srubu. „My jsme spolu myly nádobí, sprchovaly jsme se spolu,“ vypráví Zelinová. Veterináři to však zakázali. Lvice Ajša se proto přestěhovala do vlastní maringotky, kterou chovatelka musela důkladně zabezpečit.