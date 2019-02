Co s nepovoleným chovem tygrů? Nemůžeme po obcích chtít, aby to řešily, říká šéf veterinářů

Veterináři teď navrhují, aby se pravidla pro chov zvířat vyžadující zvláštní péči zpřísnila, podle Semeráda by měli soukromí chovatelé dodržovat stejná nařízení jako zoologické zahrady. Dnes se kontroloři mohou zajímat jen o to, v jakých podmínkách zvířata žijí, podle Semeráda by měli kontrolovat i to, odkud zvířata pochází, kam jsou prodávána a co chovatelé dělají, pokud zvíře uhyne.

„Například severské státy neumožňují chovat šelmy v soukromých chovech a i na Slovensku jsou pravidla přísnější, co se týče prostoru a jeho vybavení. U nás ale není zakázané šelmy třeba venčit,“ upozorňuje Semerád. Podle něj by se měli chovatelé také vzdělávat.