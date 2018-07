V bioparku na Hradecku utekli dva tygři a lev. Veterináři už je uspali, šelmy nikoho nezranily

Podle spolumajitelky bioparku Jitky Brusové bylo uspání zvířat prioritou. Zvířata v klidu ležela na jednom místě pod borovicí v oploceném areálu. Čekalo se proto na příjezd tří veterinářů, aby bylo možné šelmy uspat najedou a nedošlo tak k problémům.

Biopark obklíčila zásahová jednotka

Mříže u klecí jsou podle Brusové vylomené: „Budeme zjišťovat, jak se to mohlo stát.“ Nevyloučila, že by mohlo jít o technickou závadu. Mluvčí hradecké policie Iva Kormošová uvedla, že si zvířata měla sama otevřít jisticí páčku z klece.

Podle reportéra ČT Vlastimila Weinera byl biopark během zásahu obklíčený střelci ze zásahové jednotky: „Pokud by se některá zvířata pokusila areál opustit, zřejmě by se začalo střílet, a to ostrými náboji.“

Loni v květnu v bioparku lev zranil devětačtyřicetiletého muže z Prahy. Muž si chtěl lva vyfotit a do klece mřížemi prostrčil ke zvířeti ruce s fotoaparátem. Tříletý samec lva pustinného pak na muže zaútočil.

Puma ze Zvole byla na útěku tři dny

Šelma utekla na konci června ze svého kotce i ze zooparku ve Zvoli. Pumu se podařilo odchytit až po třech dnech. Majitel zooparku Tomáš Machač za to musí zaplatit i pokutu, protože se útěk zvířete bere jako týrání. Ze zooparku utekla puma také loni v červenci.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek i ochránci přírody kvůli tomu volají po přísnějších pravidlech chovu velkých šelem. V současnosti podle nich chybějí a veterinární správa těžko vymáhá dodržování stávajících podmínek.

Bobek navíc upozorňuje i na další problémy při chovu šelem: „V některých případech dochází k tomu, že se lvici nebo tygřici vezme mládě, o které by se jinak starala, a za peníze se dává lidem k pomazlení. Přitom se z něj stává psychický mrzák.“

V soukromých zahradách je v Česku zaregistrováno téměř 250 takových zvířat. Šelmy může v Česku chovat každý, kdo získá povolení veterinární správy. Jak velké musí být kotce, zákony neřeší. Stejně jako to, kam případně odebraná zvířata přesunout.