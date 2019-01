Bez součástek z Brna by satelitní družice Iridium nefungovaly

Používají je piloti, námořníci, nebo také brněnští vědci na Antarktidě. Bez satelitních telefonů by jinak neměli žádné spojení s okolním světem. Pracují na místech, kam běžná mobilní síť nedosahuje.

Ani toto spojení by jim ale nebylo umožněno bez satelitních družic. Ty, co na oběžné dráze fungovaly dodnes, byly už ale zastaralé, a bylo je třeba obnovit. Americká společnost SpaceX tam v pátek vyslala posledních deset nových kusů. „Družic Iridium Next by mělo být vypuštěno celkem pětasedmdesát, krouží na oběžné dráze ve výšce osm set kilometrů nad zemským povrchem,“ řekl odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.

Součástka zajišťuje otevření solárního panelu

Jeden ze zásadních mechanismů pro satelitní družice vyrobila a otestovala ve svých laboratořích brněnská firma. „Je to mechanismus, který zabezpečuje otevírání solárních panelů na satelitu. Pokud by ten systém nezafungoval, solární panely se neotevřely, tak by byl celý proces zbytečný a satelit by nefungoval,“ řekl ředitel společnosti Pavel Sobotka.