Z půlky plné, nebo prázdné? Do přehrad na vysušeném jihu Moravy přiteklo víc vody

Řada měst a obcí by bez zásob vody v přehradách zůstala v loňském roce na suchu. Voda v nádržích ale začala výrazně ubývat a pomohly až nedávné sněhové srážky.

Hydrologické sucho trvá

Přesto z důvodu co nejhospodárnějšího nakládání s vodou stále platí pro vodní nádrže Vranov, Vír, Hubenov a Nová Říše kvůli přetrvávajícímu hydrologickému suchu mimořádné manipulace.

„Problém současné doby je, že se nám kumulují dopady sucha za několik let. Situace je několik let špatná. Nádrže jsou stavěné na to, aby dokázaly překlenout jednoleté nebo dvouleté sucho,“ vysvětlil Petr Chmelař.