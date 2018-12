Odpoledne bude silný vítr, na Šumavě platí do neděle povodňová bdělost

Na většině území České republiky bude odpoledne foukat silný vítr. V nárazech dosáhne až 70 kilometrů za hodinu. Větrné počasí se vyhne jen severu Čech a jihu Moravy. Na Šumavě pak meteorologové očekávají až do nedělního poledne vzestup hladin řek. V důsledku srážek a tání sněhu by mohly dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).