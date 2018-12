V Nemocnici Frýdlant končí akutní chirurgická péče, pacienti budou muset do Liberce

Nemocnici chce převzít kraj

Další omezení péče pro 25 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku se nelíbí místním samosprávám ani Libereckému kraji, který už před dvěma lety projevil zájem nemocnici od EUC koupit. „Ten proces by měl být co nejrychlejší,“ řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Kraj, město Frýdlant, Nemocnice Frýdlant a Krajská nemocnice Liberec podepsaly memorandum o zajištění péče na Frýdlantsku. Auditorská firma Bene Factum by měla zpracovat ocenění nemocnice. „Věřím, že bychom ho mohli nejpozději na konci února mít,“ uvedl hejtman. Kraj by rád, aby nemocnici do poloviny roku převzala Krajská nemocnice Liberec, která slíbila ve Frýdlantu obnovit akutní 24hodinovou péči.

Příčiny otrav vyšetřuje policie

Krajská nemocnice Liberec bude kupovat jen společnost, která nemocnici ve Frýdlantu provozuje, areál patří městu. Jak hodnotu nemocnice ovlivnila nedávná otrava u devíti z 16 pacientů operovaných v závěru listopadu, není zatím jasné. Otravu vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Příčina otravy se stále zjišťuje.

Testy ukázaly, že příčinou nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci. V jedné z lahviček s anestetikem Propofol, které se aplikuje nitrožilně, byl ale prokázán acinetobacter. Je to bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí, u oslabených lidí však může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Stejná bakterie byla v jednom z krevních vzorků od postižených pacientů.