ROP snížil Poběžovicím dotaci na školku. Město se zadlužilo a nemůže se domoct zastání

Poběžovice na Domažlicku vedou už pět let spor s ministerstvem financí a nevypadá to, že by se měl v dohledné době posunout. Na stavbu nové školky totiž dostalo město dotaci o 12 milionů korun nižší, než jaká mu zprvu byla úředně přiznaná a s jakou celý projekt počítal. Nyní Poběžovice splácí dluh a ještě dalších šest let budou. Nemohou se kvůli tomu pouštět do žádných jiných projektů. Zastání město zatím nenašlo ani u různých kontrolních úřadů a soud se případem začne zabývat až příští rok, kdy uplynou tři roky od podání žaloby.