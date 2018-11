Další zdržení. Toxické kaly mají zůstat v Ostravě o dva roky déle

Důvodem zpoždění má být například to, že laguny obsahovaly vedle kalů daleko větší množství hlinek, než se předpokládalo.

„Zhotovitel na kontrolním dni sdělil, že do konce roku zřejmě nestihne upravit zbylé množství hlinek a požádal o prodloužení termínu. Prodloužení by se mělo týkat také vymístění upravených kalů z areálu lagun Ostramo, a to z 22. prosince 2018 do 22. prosince 2020,“ řekla listu náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová (ANO), podle které jde o nepřijatelný požadavek.