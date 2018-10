Stadion Za Lužánkami poslalo nové vedení Brna k ledu. V koaliční smlouvě o něm není ani slovo

Místa, která dobrovolníci v roce 2015 pracně uklízeli a doufali, že se Za Lužánky opět vrátí fotbal, opět obrůstají plevelem. Nejde jen o samotný fotbalový stadion, ale o celou lokalitu, která se od 90. let prakticky nemůže rozvíjet. Jedním z hlavních důvodů jsou majetkové spory s podnikatelem Liborem Procházkou.

Dohadování nikam nevedlo, koalice zvažuje soudní spor

Poslední čtyři roky s Liborem Procházkou jednal primátor Petr Vokřál (ANO). Fotbalový stadion Za Lužánkami voličům slíbil, ale bez výsledku. Nová koalice v dohadování pokračovat nechce. „Je mi z toho smutno, bez ohledu na to, jestli by se podařilo nebo nepodařilo tam realizovat fotbalový stadion, je to jedno z nejcennějších území v hodnotě jeden a půl miliardy,“ řekl primátor Brna Petr Vokřál (ANO).