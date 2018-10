Nové vedení Brna představilo koaliční smlouvu. Podpisy pod ni doplní příští týden

Piráti si udělali analýzu důvěryhodnosti potenciálních radních. Podle Koláčného neodhalila nic podobného jako trestní stíhání nebo něco horšího. „Z analýzy vyplynuly body, které prezentují potenciální střet zájmů. Konzultovali jsme to s koaličními partnery,“ uvedl Koláčný. Jména radních by koalice měla říct ve středu nebo v dalších dnech.

Sociální projekty zůstanou, rezidentní parkování se nejspíš změní

Všechny strany se shodují na nutnosti změnit systém rezidentního parkování, který nepovažují za dobře připravený. „Myslím si, že je to špatný krok pro Brňany,“ uvedla Vaňková. Kritizovala zejména rozšíření systému do druhé fáze, které by mělo odstartovat od listopadu. Lidovci ale na úterní radě města navrhnou odložení do dubna.

ODS chce v dopravě zřídit koordinátora oprav a uzavírek a lépe nastavit kritéria pro výběrová řízení, aby se kladl důraz nejen na cenu, ale také na kvalitu a termín dokončení.

„Na čem panuje velká shoda, je výrazné řešení bezdomovectví, ukončení byznysu s chudobou. Na to klademe velký akcent,“ uvedl Petr Hladík (KDU-ČSL). „Klademe důraz na ukončování bezdomovectví především rodin s dětmi a matek s dětmi,“ doplnil jej Oliver Pospíšil z ČSSD. Podle Pospíšila ale budou stávající projekty nejprve vyhodnoceny a zjištěny jejich silné a slabé stránky. „Chceme v tom pokračovat a prohlubovat to,“ řekl Pospíšil.

Takový zájem novinářů o tiskovky v brněnském Klubu zastupitelů nebývá běžný. Tentokrát se tu ale bude představovat koaliční smlouva pic.twitter.com/QlLYPcX6eV — Michal Cagala (@mcagala) October 23, 2018

KDU-ČSL chce pokračovat ve sportovních projektech, například ve výstavbě cyklistického oválu, multifunkční haly pro hokejovou Kometu, ale také bazénu za Lužánkami. Ve smlouvě ale chybí zmínka o fotbalovém stadionu. Podle Hladíka je nepravděpodobné, že by se v brzké době podařilo vyřešit spory s podnikatelem Procházkou.

Lidovci chtějí mít do konce roku 2022 nový územní plán, v oblasti životního prostředí chtějí lidem nabídnout dotace na zachytávání dešťové vody a chtějí se zaměřit na boj se suchem.

Piráti požadují otevřená výběrová řízení u zakázek do šesti milionů a také transparentní hospodaření města. Zaměří se také na zlepšení informačních technologií.