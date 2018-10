Koaliční smlouva v Brně je hotová. Chybí už jen podpisy

Rozložení gescí ani jména radních zástupci koalice, která by měla v následujících letech vládnout na brněnské radnici, zatím neřekli. Podle dřívějších informací by měla být primátorkou brněnská jednička ODS Markéta Vaňková.

Prvním náměstkem by měl zůstat Petr Hladík (KDU-ČSL), dalšími náměstky by měli být lídr Pirátů Tomáš Koláčný a ČSSD Oliver Pospíšil a ještě někdo z ODS. Zatím ale není jasné, jestli to bude dvojka za Vaňkovou David Grund, Robert Kerndl jako třetí na brněnské kandidátce, nebo někdo jiný.