V průmyslové zóně Triangle najdou práci další desítky lidí. Svářeči si nyní vydělají až 35 tisíc

Rozšíření výroby plánuje společnost Gonvarri, která produkuje výstřižky z ocelových plechů pro automobilový průmysl. Nyní otevírá novou halu, do které zatím nabrala padesát lidí. Šlo hlavně o operátory do výroby, údržbáře nebo kontrolory kvality.

Do konce roku chce mít společnost přes sto osmdesát zaměstnanců, do deseti let tři sta. To už by se mělo v továrně ročně vyrábět přes třicet tisíc tun ocelových výztuží do pneumatik.

Vůbec největší investici v posledních letech v kraji realizoval v průmyslové zóně výrobce pneumatik Nexen. Podle zveřejněných plánů zde chce postupně investovat přes 22 miliard korun.