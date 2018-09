Praha spustila novou linku čističky za šest miliard. Městu bez ní hrozily milionové sankce

Podle ředitele provozní divize Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Jiřího Rosického se nyní budou 99 dní bakterie pěstovat, poté by měla linka fungovat na sto procent. Do konce roku 2019 bude nicméně ve zkušebním provozu, kdy se bude testovat, jestli nové zařízení odpovídá stanoveným parametrům.

Příprava stavby nové linky začala v roce 2004. Se samotnou realizací se ale začalo až v říjnu 2015 a otevření se několikrát odsouvalo. Práce měly původně vyjít na 5,8 miliardy korun, nakonec se prodražily o téměř 300 milionů. Důvodem jsou náklady vzniklé v důsledku povodní v roce 2013 a následné nutnosti rozšířit protipovodňovou ochranu z původní pětileté na dvacetiletou vodu. Požadovala to pojišťovna, která jinak nebyla ochotna novou stavbu pojistit.

S rozšířenou ochranou by linka měla být schopná provozu i při povodních na úrovni dvacetileté vody a po uzavření by měla odolat i povodni ještě o půl metru vyšší, než byla ta v roce 2002. Umožní to čerpací stanice, která bude vyčištěnou vodu vypouštět do řeky.

Unii vadila smlouva s PVK

Nad rámec původního zadání bylo také nutné přidat technologii, která umožňuje skrápět hladinu čištěných vod v lince vodou v případě, že se na ní začne tvořit pěna. Podle vodohospodářů se to v poslední době děje častěji kvůli většímu množství vláknitých bakterií, které ve vodě žijí. V roce 2015 kvůli pěně stará linka řešila dokonce havarijní situaci.

Větší množství bakterií je podle odborníků dáno zvýšeným objemem a strukturou tuků v odpadních vodách. Je to trend teprve několika posledních let a není úplně jasné, proč k němu dochází. Může to být způsobeno například změnou stravy obyvatel. Lidé by každopádně podle vodohospodářů neměli například vylévat olej po smažení do odpadu.