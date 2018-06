Vltava pod Barevnou skálou u Českého Krumlova bude pro vodáky dál uzavřena, sanace pokračuje

„Komise se shodla, že druhá etapa prací na skále naváže na tu první,“ potvrdila ČT Jouklová. Shazovat se bude dalších 500 tun horniny. Práce by měly být hotové do půlky července. Celková cena oprav za první i druhou etapu vyjde na přibližně 10 milionů korun.

„Byl to havarijní stav a havarijní stav pořád zůstává. Nehrozí teď už zřícení 1000 kubíků, ale 400 kubíků. Pořád jsou tam místa, která je třeba odlámat a odtěžit, a když ne, tak spadnou samy. Skála jako celek byla velice špatná. Vrcholová část do hloubky čtyř, pěti metrů je silně rozvolněná, ta zlobí. Většina nebezpečných partií se odstranila, ale pořád jsou v tom celku bloky, které hrozí zřícením,“ řekl znalec Jiří Růžička, který skálu prohlédl a zkontroloval.

Znalec doporučil, aby se skála sanovala okamžitě. Některé bloky se podle něj musí přikotvit, jiné vyspárovat, místy je třeba dát sítě, aby na několik desítek let přestala být skála riziková. Na to, že je skála značně zvětralá, upozornil již začátkem června ředitel firmy Strix Dušan Dufka. V pátek řekl, že další záchranné práce začnou v pondělí 25. června.

„Práce budou pokračovat dál, protože se objevil další havarijní stav, který se předtím nepředpokládal, respektive nebyl vůbec vidět. Po odstranění těch zhruba 900 tun kamení je teď doporučeno, aby se pokračovalo dále zhruba polovičkou. Prakticky bychom to chtěli zahájit už příští týden, abychom co nejméně omezili turistickou sezonu,“ konstatoval ředitel krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice Radek Pomije. Práce by měly trvat do poloviny července, náklady budou asi poloviční než při první etapě.