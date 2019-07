V Česku vznikl první speciální Food Box. Lidé do něj mohou darovat potraviny potřebným

Rýži, těstoviny a také třeba konzervované potraviny mohou lidé vkládat do takzvaného Food Boxu hned za pokladnami v supermarketu. „Mají možnost koupit něco tady v supermarketu, zaplatí to na pokladnách a potom půjdou a to jídlo, které koupili, vhodí tady do boxu,“ vysvětlil Dalibor Levíček místopředseda Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj.

Lidé mohou donést i trvanlivé jídlo, které mají doma a nepotřebují ho. Jídlo ale musí být opatřené původní etiketou. Vkládat by se do schránky neměly například zavařeniny z domova.