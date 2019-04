Obří ostravská halda pomalu mizí. Rozkládá ji separační linka

Materiál, který se zde postupně těží, se dále zpracovává. „Čisté kamenivo je určeno pro stavební účely – pro stavebníky v regionu, zbytek pro sanaci haldy,“ dodal Dalibor Tesař, předseda představenstva Ostravské těžební, která odval postupně ve spolupráci se státním podnikem Diamo likviduje.

Podle Tesaře odval průměrně obsahuje 10-20 procent zbytkového uhlí a 80 procent čistého kameniva. „Příprava projektu trvala 5 let, další rok samotná stavba,“ dodal s tím, že jednou z komplikací, na kterou projektanti třídící linky narazili, byla vysoká teplota v některých částech haldy.

Vzhledem k obrovskému objemu matriálu se bude halda sanovat nejméně deset let, pak ji čeká přetvarování. Již dříve to sdělila mluvčí státního podniku Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti, Jana Dronská.

Halda, která se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava, je vysoká až 30 metrů, rozkládá se na ploše 65 hektarů (přibližně 14 Václavských náměstí) a obsahuje asi 30 milionů tun materiálu. Odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů koksoven. Patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří, to uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.

Projekt na sanaci haldy je společným podnikem Diama a společnosti Ostravská těžební. Linka, jejíž základní kámen byl položen loni v červenci, v plném provozu zpracuje 350 tun hlušiny za hodinu.