Ty nejsi moje máma: Myslivci varují před „zachránci mláďat“

„Pokud lidé takové (zdánlivě opuštěné, pozn. red.) mládě chytnou, tak natáhne pach člověka. Matka obvykle takové mládě opustí. To potom buď uhyne hlady, anebo se stane kořistí predátorů.“

Třeba malá srnčata nebo zajíci, které objevují lidé nejčastěji, jsou v těchto týdnech nejzranitelnější. Mláďatům doneseným z přírody pak většinou nepomohou myslivci ani záchranné stanice.

„Je velmi složité namíchat správnou strukturu toho sunaru, kterým je musíme takto dokrmovat. Ne vždy se to podaří. Z těch zajíců, co jsme přijali do stanice, máme úspěšnost tak 70, 60 % odchovu,“ podotkl Petr Schäfer, vedoucí Záchranné stanice Stránské.

Jen během letošního roku se v Záchranné stanici Stránské na Rýmařovsku starali už o šest malých zajíců.

Na rozdíl od lesní zvěře by ale lidé měli pomoct třeba ptáčatům, která vypadla z hnízda. Ptáci totiž nemají čich, takže v tomto případě lidský pach nevadí. S ptactvem mají ale odborníci ještě jiný problém.

Množí se otravy ptáků

Letos zaznamenali nebývalé množství otrav. Od ledna do dubna nalezli 18 otrávených dravců, šlo většinou o extrémně vzácné a ohrožené druhy. „Takové množství otrav nepamatuji od roku 2000,“ uvedl ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek. Jednotlivé případy podle ČSO vyšetřuje policie. ČSO pro boj s traviči cvičí psa, který dokáže otrávené návnady najít.