Likvidace ekologické katastrofy má trvat 10 let. Ostravské kaly se mají těžit na podzim

Odtěžování zbylých kalů po chemičce Ostramo v Ostravě by mohlo začít na podzim. Kaly, kterých leží v lokalitě na 91 tisíc tun, by měly být odstraněny zhruba za deset let. Další ekologickou potíží je půda pod kaly, která se nachází v lagunách. Je zamořená do hloubky několika metrů. „Zatím však nebylo rozhodnuto o tom, jak bude zemina čištěna,“ uvedla redaktorka České televize Markéta Radová s tím, že ve hře bylo celkem devatenáct variant.