Brno zkoumá mumii válečníka, kterého na Špilberk zavřela Marie Terezie

František Trenck se narodil v roce 1711 v Kalábrii, byl důstojníkem habsburské i ruské armády, předákem obávaných pandurů. Už za života o něm vznikla řada mýtů, příběhů i pamfletů. Po mnoha výstřelcích, avantýrách a krutostech byl odsouzen k smrti, nakonec skončil jako doživotní trestanec na Špilberku.

„Kapucíni, kteří tehdy měli na Špilberku duchovní správu, působili na jeho život, aby zpytoval svědomí za hříchy, které vykonal během válek,“ doplňuje dnešní brněnský kapucínský mnich Cyril Josef Komosný. „Baron Trenck si přál být po své smrti uložen v Kapucínské hrobce jako prostý kapucínský bratr.“

Toto přání se mu vyplnilo po úmrtí v říjnu 1749, ale jen na necelých sto padesát let. Ve druhé polovině 19. století ho jeho synovec nechal přenést do cínové rakve a v současnosti je Trenckova mumie uložena v Kapucínské hrobce v prosklené rakvi – s výjimkou několika sobotních hodin, kdy ji vědecký tým převezl na expertízu do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.