Prostějovské olympijské centrum bude. Stát na něj uvolní 100 milionů korun

„Pevně věřím, že se podaří celou investiční akci zdárně dokončit. Prostějov si vzhledem ke svým sportovním aktivitám takovou špičkovou halu určitě zaslouží,“ podotkl již dříve náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Sportovní centrum bude určeno hlavně mládeži. Zázemí by zde mohly najít stovky dětí od čtyř do osmnácti let. Ne všechny jsou z Prostějovska, některé sem přijíždějí i z druhého konce republiky. Probíhat zde má také běžná školní tělovýchova. „Dětí je opravdu moc a myslím si, že kdyby tady byly další kurty, měly by v olympijském centru daleko více možností, jak trénovat,“ sdělil kapitán Davis Cupu Jaroslav Navrátil.

Národní olympijská centra mají s pomocí státních dotací vyrůst také v Nymburku, Račicích, Harrachově, Novém Městě na Moravě a také v Ostravě-Vítkovicích.