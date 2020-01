Hrůzy lágru ve Svatobořicích připomene nové muzeum

Devadesátiletý Stanislav Bodlák skončil za války v internačním táboře kvůli tomu, že jeho bratr utekl do Británie a vstoupil do královského letectva. Dům číslo devět, který se v areálu nachází, si dobře pamatuje i po sedmdesáti letech. „Leželi jsme vedle sebe jako v každým jiným lágru, ale bylo nás tam dost, kdybych to spočítal, možná nás tam bylo na té světnici dvanáct nebo čtrnáct,“ vzpomněl si Bodlák.



Tábor ve Svatobořicích byl jedním z těch, které nacisté zřídili pro rodinné příslušníky těch, co za války emigrovali, aby se zapojili do zahraničního odboje. Ocitly se tam také děti těch, které gestapo po atentátu na zastupujícího říšského kancléře Reinharda Heydricha popravilo nebo poslalo do koncentračních táborů.

„Tábor byl založen v září 1942 na základě tzv. akce E (od slova emigranti), kterou nařídil státní tajemník při úřadu říšského protektora K.H. Frank. Jejím cílem bylo shromáždit rodinné příslušníky lidí, o kterých se vědělo, že aktivně bojují proti nacistickému Německu,“ vysvětloval v Událostech, komentářích historik Petr Koura. V rámci akce E pobývali v táboře např. sochař Otakar Špaňiel, bratr Jiřího Voskovce nebo bratr generála Svobody.

Heydrichiáda v roce 1942 změnila Ireně Hešové život. Její rodiče byli za pomoc atentátníkům popraveni, ona sama skončila v internačním táboře Svatobořice. Jako patnáctiletá se zde snažila pomoci menším dětem a nahrazovat jim matku. Svůj příběh vypráví novým generacím a zítra za to dostane cenu Český patriot. Více o příběhu Ireny Hešové čtěte zde.

Za tři válečné roky prošly internačním táborem víc než tři tisíce lidí. „Tady umírali lidé, kteří byli biti, vyslýchání. Mnozí z nich byli odsud přímo posláni třeba do Osvětimi, nebo do Terezína,“ řekl iniciátor projektu Jan Kux. Věznění žili za třímetrovým, neprůhledným, dřevěným plotem, za ostnatými dráty a pod dozorem ozbrojených hlídek v kulometných věžích.