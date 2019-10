Špačky mají z vinic vyhnat papíroví dravci

Osmimetrová teleskopická tyč a na jejím konci drak - nebo spíš dravec. Pouštění draků není jen podzimní zábavou pro děti. Může být i efektivním nástrojem v boji proti náletům špačků, kteří na podzim decimují vinařům úrodu. „Je to osm metrů, což je dostatečné. Podívejte, už se nám pěkně vznesl a teď fouká, takže bude i lítat,“ popisoval při vypouštění „draka“ vinař František Mádl.

Papírovými dravci se nechal inspirovat v Dánsku, kde ochraňují před nenechavým ptactvem zeleninu. Tady na jižní Moravě mají chránit víno před špačky. Dosud používali vinaři v boji proti nevítaným návštěvníkům hlavně děla. „Když to střílí, dává to rány od rána až do noci, pokud to vinař nevypne. Ruší okolí i zvěř. V Bílovicích bylo před dvěma lety 50 až 60 kanonů, takže to bylo jako bitva u Stalingradu,“ řekl Mádl.

Nejen že jsou děla hlučná, ale navíc si na jejich střelbu špaček zvykne. Strašák je úplně pasé – statická postava špačky neleká. „Ptáci vidí shora roztažená křídla, mají strach z dravců. Zrovna toto je sokol, máme ještě orla,“ dodal vinař.

První zkušenosti s „draky“ ukazují, že zatím fungují zdaleka nejlíp. Letos poprvé Františku Mádlovi špačci neočesali ani pomyslný hrozen. Dřív byly přitom škody více než citelné. „V minulém roce nám sklidili 15 metráků tramínu, čtyři roky předtím 50 metráků tramínu, což jsou skoro tři čtvrtiny naší úrody od této odrůdy,“ vzpomínal Mádl.