Evropského fotbalu se Ďolíček nedočká. Stadion Bohemians nevyhovuje

Klub Bohemians po zápase s Olomoucí slavil postup do evropské konferenční ligy. Evropské kluby si však ve vršovickém Ďolíčku nezahrají. Stadion nevyhovuje pravidlům UEFA. „To musí být líto každému Bohemákovi. Čekáme na to 36 let, než se dočkáme nějakého evropského fotbalu,“ svěřil se fanoušek Bohemians 1905 Vladimír Pavlík.

Hřiště „klokanům“ poskytne další pražský tým –⁠ Sparta. „Všechno tam musí být větší, musí tam toho být víc. Jinak hřiště by samo o sobě odpovídalo,“ popsal člen vedení klubu Martin Kurka.

Problémem je sektor na stání i statika

Problémů je několik –⁠ špatný technický stav stadionu, chybějící VIP zóny, parkování i odpovídající zázemí pro rozhodčí a hráče. Část tribuny navíc uzavřel statik.

Jedním z problémů je také sektor na stání, kde běžně stojí místní ultras. Pravidla UEFA ale takový prostor nepovolují. Pokud by jej vedení klubu zaplnilo sedačkami, ubraly by asi tisíc míst z celkové kapacity klubu. „Fotbal v 70. a 80. letech minulého století měl jiné požadavky než dnes,“ řekl Kurka. Právě v té době prošel Ďolíček poslední zásadní rekonstrukcí.