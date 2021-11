Hotel InterContinental definitivně nebude kulturní památkou. Ministr Zaorálek zastavil přezkumné řízení

To je podle ministerstva důsledek kompletního odstrojení a rozebrání budovy zvnějšku i zevnitř. V místnostech jsou zachované jen holé betonové stěny a podlahy. Ty ale nevykazují dostatečné památkové hodnoty, jejichž existence je zákonnou podmínkou pro prohlášení budovy za kulturní památku.

Kritika piazzety

Hotel vlastní od ledna 2019 fond R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, kteří financují i rekonstrukci. Ta má skončit v prosinci 2022 a práce mají vyjít na zhruba 2,5 miliardy korun.

Mimo jiné zahrnují i stavbu na piazettě vedle hotelu, kterou kritizují někteří místní obyvatelé a politici. Odpor vzbudil plán prosklené novostavby na rohu Pařížské a Bílkovy ulice. Podle kritiků má piazzetta zůstat nezastavěna.

Prostor nynější piazetty byl v minulosti zastavěný, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na konci 60. let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova zabírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Prostranství se od roku 2018 jmenuje po režisérovi Miloši Formanovi.

Hotel InterContinental vznikal v brutalistním stylu v Pařížské ulici mezi lety 1968 a 1974 ve spolupráci tří architektonických kolektivů pod vedením Karla Filsaka. Byl prvním mezinárodním pětihvězdičkovým hotelem v bývalém Československu a patří mezi architektonicky významné novostavby v centru města.