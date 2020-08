Podzim 2020 v Česku: předpovědi naznačují, jak bude vypadat babí léto

Naopak na sever Česka by se měl už v říjnu podívat i studený vzduch. Pro hory to znamená možná i první sněhové vločky v nové sezoně, ale v nížinách to na sníh na podzim nevypadá.

Francouzský model počítá s tím, že září bude suché a horké v západní Evropě, zatímco prudké deště a bouřky ovlivní Balkán a Itálii. V říjnu by se sucho a pozdní teplo mělo vrátit do Středomoří, zatímco na severu Britských ostrovů a Skandinávie má často pršet. A v listopadu by déšť a přeháňky měly mířit přes Francii do střední Evropy.