Plzeňský kraj schválil kvůli gigafactory aktualizaci zásad územního rozvoje, obce to vítají

„Aktualizaci zahajujeme na požadavek vlády prostřednictvím MPO (ministerstva průmyslu a obchodu). A reagujeme také na požadavek obcí, aby se zóna zmenšila,“ řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Fakt, že se objevil možný strategický investor VW, přiměl podle něj kraj i obce diskutovat o změnách zásad, které definují, co by mělo na letišti být.

Podle Vanky je šance vybudovat v Líních něco hodnotného a zároveň výrazně zlepšit za státní peníze silniční i železniční infrastrukturu oblasti. Nechceme tam něco ničit nebo vytvářet nějakou chemičku, zmínil.

Aktualizaci bude financovat MPO. Šéf odboru regionálního rozvoje Miroslav Michalec řekl, že aktualizace zásad trvá běžně jeden a čtvrt roku a v Česku je umí zpracovat asi pět firem. Náklady odhadl na jeden a půl milionu korun.

Piloti nemají připomínky

„K projednávání zásad nemáme zatím jako piloti připomínky, zmenšení zóny podporujeme. Chceme získat ujištění, že pokud VW nebude mít zájem o toto území, tak letiště zůstane, jako je v současnosti,“ vysvětlil Štefan Koprda, šéf spolku EAGA, Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví z Líní. V případě, že VW řekne „ano“, tak musí být podle něj v zásadách jasné umístění nového letiště.

Kraj podle Vanky bojuje za to, aby se aeroklubům z Líní postavila moderní plocha jako odpovídající náhrada za Líně. „Jednáme o tom s MPO. Bude to v zásadách rozvoje i v memorandu o porozumění,“ avizoval. Návrh memoranda od MPO zastupitelé v pondělí také schválili.

O továrnu VW za 120 miliard korun vláda velmi stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci autoprůmyslu v Česku. VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí Líně, Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by koncern chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.