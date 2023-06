Pardubičtí zastupitelé schválili změny v připravovaném územním plánu. Umožní projekt podnikatele Dědka

Pardubice na nový plán čekají sedmnáct let a teď, když se blíží do finále, by ho mohla další změna znovu výrazně pozdržet. Může k ní dojít pod podmínkou, že neohrozí přípravu nového územního plánu – tedy do prosince letošního roku.

„Rozjede to kolečko, kdy pořizovatel začne plnit zákonné povinnosti jako projednání s dotčenými orgány a tak dále. Jestli se to opravdu do prosince stihne, tak to bude nadlidský výkon,“ okomentoval zastupitel zodpovědný za tvorbu nového územního plánu František Brendl (ČSR).

Půjde o halu evropského rozměru, tvrdí investor

„Jinou možnost nemám, než požádat o změnu územního plánu, vím, že je to narychlo,“ reagoval Dědek. „Infrastrukturu vybudujeme, následně předáme městu. Naše investice nepočítá se spolufinancováním města. Bude synergií pro ztrátové letiště. Vznikne nová část města, na kterou budete pyšní,“ řekl Dědek.

Pět miliard korun přinese městu benefity, uvedl Dědkův kolega Petr Poulíček, který projekt připravuje. „Považujeme to za nové centrum města. Investice městu přinese peníze, vznikne spousta pracovních míst,“ řekl Poulíček, který hovořil o hale evropského rozměru.

Změny územního plánu jsou podmíněné veřejným zájmem

Například primátor Jan Nadrchal (ANO) minulý týden uvedl, že v problematice vnímá morální aspekt vůči všem, kterým město od roku 2017 odmítá změnu územního plánu, protože připravuje nový. Stovky žadatelů zastupitelé v minulých letech odmítli, Petra Dědka v pondělí nikoliv. Podporu měl jeho návrh hlavně u koaličního hnutí ANO a opoziční ODS a TOP 09. Proti se vyslovilo uskupení Žijeme Pardubice, které je v koalici. Řada zastupitelů se hlasování zdržela.

Navíc podle usnesení z roku 2017 všechny další změny územního plánu mohou být jen kvůli stavbě, která nesnese odklad nebo je ve veřejném zájmu. „My máme už jednu multifunkční halu. A co uděláme s tou naší, když tam nebude hokej, když všechny akce budou probíhat v té nové hale,“ otázal se pardubický zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti).

Vyslovené obavy, co bude s multifunkční arénou v centru města, se zastupitel Martin Charvát (ANO), který je členem představenstva Rozvojového fondu Pardubice, snažil rozptýlit. Zůstane v ní podle něj mládežnický hokej, ledové plochy potřebují i krasobruslaři, univerzitní hokejový tým, sledge hokej nebo okresní soutěže hokeje. „Není potřeba strašit, že město nebude vědět, co s halou,“ uvedl Charvát.