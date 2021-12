Studenti uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí se dočkají ateliérů. Kraj je staví v areálu bývalé textilky

Podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) jde proto o prioritu. „Patří mezi ty nejdůležitější v rámci kraje pro čerpání Evropských fondů,“ řekl minulý týden.

Na místě továrny už stojí dům dětí a staví se rehabilitační centrum

Městu patří i tříhektarový areál bývalé textilky. Před deseti lety za pozemky zaplatilo 30 milionů, radnice má na zvelebení místa plány. „Nechali jsme si část administrativní budovy, máme záměr v nějakém horizontu pěti let tam realizovat galerii umění,“ uvedl starosta Petr Hájek (Oustečáci).

První hotovou stavbou je dům dětí a mládeže. Další stavba vzniká hned za ním, soukromý investor staví rehabilitační centrum.

Nové ateliéry pro uměleckoprůmyslovou školu by tu měly vyrůst během tří let. Pro Pardubický kraj to bude největší investice do školství v následujícím roce. Rozpočet budou zastupitelé schvalovat příští týden.