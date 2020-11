Historická letadla kroužila nad Ležáky. Piloti připomněli oběti nacistů

Prvním cílem letu byla bývalá osada Ležáky, kterou v červnu 1942 vyhladili nacisté. Poté piloti zamířili také nad Pardubice, nad takzvaný Zámeček. Někdejší popraviště gestapa se stalo osudným také 33 ležáckým obyvatelům. „Lítáme každý rok na Dušičky, jako památku zesnulým. Navíc máme i oslavu konce bitvy o Británii,“ připomněl Santus.

S historickými stroji piloti létají ve výšce 150 až 300 metrů maximální rychlostí 140 kilometrů v hodině. Po necelé hodině se s nimi vrátili do Podhořan. „Je to chudší na přístrojové vybavení, ale má to duši. Je to romantika a je to takové opravdové lítání,“ svěřil se Cepko.

Původně měli piloti zamířit i nad středočeské Lidice. Kvůli předpovědi počasí si to ale nakonec rozmysleli.