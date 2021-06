Začala stavba nového úseku D48. Dálnice nahradí silnici s velkou nehodovostí

Silnice první třídy vede přes Polom na Přerovsku už 45 let. Jeden z hlavních tahů do Polska a na Slovensko, ale i do Olomouce a Brna využívají denně tisíce řidičů. V následujících měsících projde tato silnice velkou proměnou, do tří let by se z ní měla stát dálnice.

Místní obyvatelé se tak musí obrnit trpělivostí. „Celkově to ovlivní na tři roky všechno, co si dovedete představit. Chození do školy, chození do obchodu, chození do zaměstnání, parkování, obrovský hluk, prašnost, celá stavba je obrovskou zátěží,“ vyjmenovala starostka obce Marta Koubková (nez.).

Obtíže se stavbou podle ní navíc nejsou vykoupené jejím přínosem. „Chtěl-li by se někdo zeptat, co to obci přinese, tak lze jednoduše odpovědět, nic. My přijdeme o tři přímé sjezdy do obce ze čtyř,“ uvedla starostka.

Na silnici mezi Bělotínem na Přerovsku a Novým Jičínem byla dnes zahájena stavba 1. etapy nového úseku dálnice D48, která vznikne rekonstrukcí silnice I/48. Přestavba přes 13 km dlouhého úseku na dálnici bude provedena za provozu a přijde na 3,084 mld. Kč. Hotová má být v r. 2024 pic.twitter.com/ZEYqzP8hcZ — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) June 10, 2021

Druhá etapa stavby úseku začne až za čtyři roky

Přestavba silnice 48 je rozdělena do dvou etap. Stavba na té první začne v těchto dnech a trvat bude až do roku 2024. Týká se to úseku mezi Bělotínem a Dubem a mezi Palačovem a Novým Jičínem. Práce na druhé etapě začnou až za čtyři roky. Důvodem jsou zatím nevyřešené výkupy pozemků.

„Je to pro nás samozřejmě velmi důležité, protože silnice vykazuje dlouhodobě velkou nehodovost, nedělený čtyřpruh není ideální pro takovou vytíženou silnici, jako je zde,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.