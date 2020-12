Mošnovská průmyslová zóna se napojí na dálnici D48. Začala stavba klíčového úseku I/58

Nová silnice odvede dopravu ze středu obce Skotnice a spolu s obchvatem Mošnova, jenž na ni bude navazovat, napojí Letiště Leoše Janáčka Ostrava a mošnovskou průmyslovou zónu na dálnici D48. Silnici postaví společnost Eurovia CS, hotova by měla být do srpna 2020.

„Z hlediska kraje je důležité nejen to, že se ulehčí dopravě tady v okolí, ale především to, že se propojí letiště s dálnicí, protože to je jeden z požadavků potenciálních investorů, kteří k nám do průmyslové zóny Mošnov chtějí přijít. A samozřejmě to souvisí s naším plánem využít letiště k účelu cargo služeb.“

Skotnická starostka Anna Mužná řekla, že obec na stavbu čeká už dlouho. „V současné době podle posledního sčítání dopravy projede obcí průměrně zhruba necelých 13 000 aut denně. Současná silnice I/58 rozděluje Skotnici na dvě části, takže určitě to výrazně pomůže, odlehčí dopravu a dojde ke zklidnění,“ uvedla Mužná.

Jednou z nejkomplikovanějších částí stavby bude tunel pod Prchalovem. „Bude to hloubený tunel. Je to vlastně otevřená jáma, kde se vybetonuje tunel a bude zasypán. Není to klasické ražení tunelu,“ řekl vedoucí úseku výstavby ostravské správy ŘSD Lubomír Hýbl.

Navazující obchvat Mošnova by se podle něj, pokud vše půjde dobře, mohl začít stavět do dvou let. „Je požádáno o územní rozhodnutí, zpracovávají se podklady pro posudek EIA. Když budeme mít stavební povolení, začne se s výkupy,“ řekl Hýbl.