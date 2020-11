V Havířově začala úprava nebezpečné křižovatky. Bude mít nový dělicí pás a značení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo práce na úpravě nebezpečné křižovatky na silnici I/11 na okraji Havířova. Upraví středový dělicí pás a změní vodorovné i svislé dopravní značení. Úpravy by měly stát zhruba dva miliony korun a hotovy by měly být do vánočních svátků.